Разумков розповів, які зміни потрібно внести до закону про мову

На питання про те, які саме потрібні зміни до закону, Разумков відповів: "Наприклад, привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії".

Зазначимо, у грудні 2019-го Венеціанська комісія оприлюднила висновок до закону про державну мову України. Згідно з ним, Україна повинна прийняти закон про національні меншини, а поки цього не сталося, перенести виконання норм закону про мову, які вже діють.

Також Україна, зокрема, повинна знизити квотні вимоги до контенту українською мовою; дозволити фізичним особам використовувати мову меншин для спілкування між собою, в тому числі, в громадських місцях.