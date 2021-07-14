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Разумков розповів, які зміни потрібно внести до закону про мову

Автор: Анастасія Рокитна

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вважає за потрібне внести зміни до мовного закону. Він пропонує привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Ліга.net".

На питання про те, які саме потрібні зміни до закону, Разумков відповів: "Наприклад, привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії".

Зазначимо, у грудні 2019-го Венеціанська комісія оприлюднила висновок до закону про державну мову України. Згідно з ним, Україна повинна прийняти закон про національні меншини, а поки цього не сталося, перенести виконання норм закону про мову, які вже діють.

Також Україна, зокрема, повинна знизити квотні вимоги до контенту українською мовою; дозволити фізичним особам використовувати мову меншин для спілкування між собою, в тому числі, в громадських місцях.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко вважає за потрібне починати застосовувати штрафи за порушення мовного закону саме до чиновників і депутатів.

Зазначимо, в Україні з 16 січня набула чинності норма про обов'язкове обслуговування українською мовою для всіх закладів сфери послуг.

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языкЗаконДмитро Разумков