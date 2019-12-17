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Разумков: розширення мандату ОБСЄ припинить вогонь на Донбасі

Новини » Політика     17.12.2019 - 20:47
Разумков: розширення мандату ОБСЄ припинить вогонь на Донбасі
Фото: Разумков та Церетелі (rada.gov.ua)

Він сподівається, що робота ОБСЕ на Донбасі стане цілодобовою

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що розширення мандату ОБСЄ дасть змогу виконати пункт про припинення вогню на Донбасі. Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради.

Відповідну заяву Разумков зробив під час зустрічі з президентом ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде розширено у рамках виконання домовленостей, яких було досягнуто під час нормандської зустрічі", - зазначив він.

Разумков також акцентував увагу на тому, що робота СММ ОБСЄ за принципом 24/7 є дуже важливим фактором стабілізації ситуації на Донбасі.

"Коли працює ОБСЄ, спостерігається тиша на всіх напрямах, а отже розширення мандату дасть змогу виконати пункт про припинення вогню", - зазначив глава ВР.

Раніше координатор від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі з Донбасу Тоні Фріш заявив, що нові ділянки розведення сил у Донбасі погодять в найближчі тижні або місяці.

РБК-Україна писало, що голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіт Чевік назвав обнадійливою домовленість на нормандському самміті про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

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