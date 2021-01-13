ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Разумков провел заседание с представителями Кабмина по тарифам: что обсуждали

Автор: Роман Тверденко

В Верховной раде состоялось совещание главы парламента Дмитрия Разумкова и руководителей фракций с представителями Кабинета министров и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Обсуждали ситуацию с тарифами на газ.

Об этом рассказал народный депутат и руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

На заседании, где присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко, обсуждали цену на газ для бытовых пользователей, цены на распределение газа и стоимость электричества.

Отмечается, что сегодня позже Витренко должен обсудить решение о понижении тарифов на газ для бытовых пользователей с представителями МВФ. В Кабмине рассчитывают на поддержку Фонда.

Самые читаемые новости

Также правительство рассчитывает, что выделенных 36 миллиардов гривен на субсидии будет достаточно.

Напомним, сегодня на заседании Кабинет министров Украины решил ввести государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

В последние дни в некоторых городах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.

С 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. НАК "Нафтогаз" поднял тариф на 14% выше, чем в декабре.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Рада