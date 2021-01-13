Разумков провів засідання з представниками Кабміну щодо тарифів: що обговорювали

У Верховній раді відбулася нарада голови парламенту Дмитра Разумкова і керівників фракцій з представниками Кабінету міністрів і головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим. Обговорювали ситуацію з тарифами на газ.

Про це розповів народний депутат і керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

На засіданні, де були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль і в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, обговорювали ціну на газ для побутових користувачів, ціни на розподіл газу і вартість електрики.

Наголошується, що сьогодні пізніше Вітренко повинен обговорити рішення про зниження тарифів на газ для побутових користувачів з представниками МВФ. У Кабміні розраховують на підтримку Фонду.

Також уряд розраховує, що виділених 36 мільярдів гривень на субсидії буде достатньо.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України вирішив ввести державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

В останні дні у деяких містах України пройшли акції протесту проти підвищення тарифів на газ.

З 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. НАК "Нафтогаз" підняв тариф на 14% вище, ніж у грудні.