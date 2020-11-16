Разумков предлагает создать группу для поиска решения по выходу из кризиса с КСУ

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предложил создать рабочую группу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса. Она должна наработать необходимые законодательные инициативы.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.



"Мы должны... создать рабочую группу, которая бы непосредственно уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые мы с вами планировали", - отметил глава парламента.

Он заверил, что законопроект №4304 при этом остается актуальным.

Напомним, Разумков заявил, что почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, которые касаются восстановления е-декларирования.

Глава парламента добавил, что законопроект №4304, соавтором которого он является, не удалось рассмотреть, поскольку в последний момент был внесен альтернативный законопроект.

Подробнее о том, как власть намерена выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина "Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса".