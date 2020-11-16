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Разумков пропонує створити групу для пошуку рішення щодо виходу з кризи із КСУ

Україна, Понеділок 16 листопада 2020 12:08
Разумков пропонує створити групу для пошуку рішення щодо виходу з кризи із КСУ
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков запропонував створити робочу групу для підготовки компромісного рішення щодо виходу з конституційної кризи. Вона повинна напрацювати необхідні законодавчі ініціативи.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"Ми повинні... створити робочу групу, яка б безпосередньо вже почала напрацьовувати ті законодавчі ініціативи, які ми з вами планували", - зазначив глава парламенту.

Він запевнив, що законопроект №4304 при цьому залишається актуальним.

Нагадаємо, Разумков заявив, що майже всі депутатські фракції і групи зареєстрували свої законопроекти, які стосуються відновлення е-декларування.

Глава парламенту додав, що законопроект №4304, співавтором якого він є, не вдалося розглянути, оскільки в останній момент був внесений альтернативний законопроект.

Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна "Слово за Радою: як влада має намір виходити з конституційної кризи".

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