Возобновление е-декларирования: почти все фракции зарегистрировали законопроекты

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, которые касаются восстановления е-декларирования. Рада планирует рассмотреть эти законопроекты на следующей неделе.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Глава парламента отметил, что законопроект №4304, соавтором которого является он сам, не удалось рассмотреть, поскольку в последний момент был внесен альтернативный законопроект.

"Мы бы это смогли бы сделать, но в последний момент, после того, как законопроект был рассмотрен на комитете, был рекомендован к принятию и за основу и в целом, дальше появился альтернативный законопроект, который затормозил этот процесс", - сказал Разумков.

Он добавил, что в результате в Раде зарегистрированы несколько законопроектов, касающихся восстановления е-декларирования.

"Почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты относительно того, как надо урегулировать ситуацию и какие изменения вносить в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы эта статья эффективно работала", - сказал Разумков.

Он добавил, что на следующей неделе Рада "сможет рассмотреть и этот законопроект, и все другие".

Отметим, комитет по вопросам антикоррупционной политики рассмотрит альтернативный законопроект №4304-1 нардепа Александра Дубинского во вторник, 10 ноября. Рассмотрение начнется в 12:00.

После того, как комитет предоставит заключение по всем альтернативным проектам, парламентарии смогут перейти к рассмотрению этих законов в сессионном зале.

Ранее сообщалось, что народные депутаты проголосовали за то, чтобы законопроект №4304 о восстановлении е-декларирование рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект внесли в парламент 2 ноября.