Разумков доручив регламентному комітету провести термінове засідання

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Ради закликав провести засідання о 12:00

Глава Верховної ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту провести термінове засідання о 12:00. Так, спікер ВР оголосив про це після наради з головами фракцій і депутатських груп.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Звертаюся до голови регламентного комітету: шановні члени комітету, необхідно буде провести засідання регламентного комітету о 12:00, під час перерви з 12:00 до 12:30", - зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк заявила, що народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірус. У середу, 20 травня, на засіданні парламенту відсутня вся фракція.

Кондратюк зазначила, що всі депутати пішли на самоізоляцію. "І поки тестування не буде проведене кожному з депутатів, і не буде рішення про те, що вони здорові, вони не повернуться у цей зал", - сказала заступник голови Ради.

Як писало РБК-Україна, народні депутати вчора підтримали зміну графіка проведення пленарних засідань парламенту. За таке рішення проголосували 324 парламентарії.

Так, за словами глави парламенту Дмитра Разумкова, у вівторок - четвер нардепи працюватимуть з 10 ранку до 12 дня, півгодини перерви, а далі з 12:30 до 15:00.

Автор: Юлия Струк