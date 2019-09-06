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Разумков пообещал не запрещать журналистам ходить в Раду

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По его словам, "слуги народа" открыты для общения с журналистами

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков пообещал, что журналистов и в дальнейшем будут пускать в парламент. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг вечером.

Разумков отметил, что у журналистов есть доступ к Верховной раде. После этого ведущая отметила, что это "пока", на что Разумков ответил - есть и будет оставаться таким.

"У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии "Слуга народа" и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытой форме работы", - сказал спикер парламента.

Разумков также подчеркнул, что депутаты открыты и принимают участие в телеэфирах.

Ранее сообщалось, что нардепы от партии "Слуга народа" выбрали 50 коллег специально для общения с прессой, и даже заготовили "подсказки" для ответов на вопросы журналистов.

РБК-Украина писало, что народных депутатв предложили лишать финансового обеспечения за прогулы пленарных заседаний или заседаний комитетов Верховной рады. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте ВР.

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