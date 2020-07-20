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Разумков пока не видит окончания экономического кризиса

Киев, Понедельник 20 июля 2020 12:04
Разумков пока не видит окончания экономического кризиса
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Худшая точка кризиса пока не пройдена

Украина по-прежнему находится в стадии экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. О выходе из него говорить пока рано.

Об этом на брифинге сказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Экономика понемногу выходит из экономического кризиса. Однако говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, мягко говоря, рано", - сказал он.

По его словам, экономический кризис, с которым столкнулся весь мир, можно сравнить разве что с экономическими проблемами после Второй мировой войны.

"И к сожалению, сегодня говорить о том, что мы прошли худшую точку, думаю, что пока рано", - добавил Разумков.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит признаки постепенного выхода экономики Украины из кризиса.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%

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