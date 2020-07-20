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Разумков поки не бачить завершення економічної кризи

Київ, Понеділок 20 липня 2020 12:04
Разумков поки не бачить завершення економічної кризи
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найгірша точка кризи поки не пройдена

Україна, як і раніше знаходиться в стадії економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19. Про вихід з неї говорити поки рано.

Про це на брифінгу сказав голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Економіка потроху виходить з економічної кризи. Однак говорити про те, що ми вийшли повністю, що ми можемо говорити про серйозне зростання, як і вся Європа, як і весь світ, я думаю, м'яко кажучи, зарано", - сказав він.

За його словами, економічну кризу, з якою зіткнувся весь світ, можна порівняти хіба що з економічними проблемами після Другої світової війни.

"І на жаль, сьогодні говорити про те, що ми пройшли найгіршу точку, думаю, що поки рано", - додав Разумков.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бачить ознаки поступового виходу економіки України з кризи.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%

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