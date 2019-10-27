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Разумков: пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в ПАСЕ

Новости » Политика    27.10.2019 - 20:43
Разумков: пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в ПАСЕ
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков назвал возвращение РФ в ПАСЕ опасным прецедентом

Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в эфире ICTV сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"В Страсбурге у меня было много и двусторонних встреч и многосторонних. Например, с группой так называемой Балтик+, протестующих против возвращения российской делегации (в ПАСЕ, - ред.). Потому что сегодня это очень опасный прецедент. Возвращенная российская делегация фактически без выполнения условий, резолюций, которые были применены к ней. Поэтому если и дальше будут такие прецеденты, то это приведет к серьезному дисбалансу в Совете Европы и вообще в европейском сообществе", - сказал Разумков.

По словам спикера Рады, некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию.

"Многие с этим соглашаются. Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было", - заявил Разумков.

Напомним, в ПАСЕ создали коалицию в поддержку Украины. 5 ноября в Киеве пройдет координационная встреча этой коалиции.

Добавим, украинская делегация Верховной рады отказалась от участия в сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Причиной такого решения стало возвращение России в сессионный зал. Ее поддержали несколько стран, а именно Польша, Литва и Грузия.

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Новости Украины ПАСЕДмитрий Разумков
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