Разумков: поки немає передумов для повернення української делегації в ПАРЄ

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков назвав повернення РФ в ПАРЄ небезпечним прецедентом

Поки немає передумов для повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАСЕ). Про це в ефірі ICTV повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"У Страсбурзі у мене було багато і двосторонніх і багатосторонніх зустрічей. Наприклад, з групою так званої Балтік+, протестуючих проти повернення російської делегації (в ПАРЄ, - ред.). Тому що сьогодні це дуже небезпечний прецедент. Повернута російська делегація фактично без виконання умов, резолюцій, які були застосовані до неї. Тому якщо і далі будуть такі прецеденти, то це призведе до серйозного дисбалансу в Раді Європи і взагалі в європейському співтоваристві", - сказав Разумков.

За словами спікера Ради, деякі країни-члени української делегації ПАРЄ пропонують повернуться в організацію.

"Багато хто з цим не погоджуються. Є і ті представники різних країн, які все одно пропонують повернутися українськый делегації. Я говорив, що це рішення буде прийматися в стінах парламенту. Але я вважаю, що позиція української делегації була в той час абсолютно коректною і правильною... на сьогодні я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було", - заявив Разумков.

Нагадаємо, у ПАРЄ створили коаліцію в підтримку України. 5 листопада в Києві відбудеться координаційна зустріч цієї коаліції.

Додамо, українська делегація Верховної ради відмовилася від участі в сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Причиною такого рішення стало повернення Росії до сесійної зали. Її підтримали кілька країн, а саме Польша, Литва та Грузія.