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Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради

Новини » Політика     08.05.2020 - 16:24
Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання відбудеться о 10:00 середи, 13 травня

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 13 травня. Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Засідання було скликане на вимогу понад 150 парламентаріїв.

"У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВРУ: скликати позачергове пленарне засідання Верховної ради дев’ятого скликання на 10 годину 13 травня 2020 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, профільний комітет парламенту підтримав проект постанови, згідно з яким з 18 травня Верховна рада повертається до звичайного режиму роботи.

Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступне позачергове засідання Верховної ради відбудеться у середу, 13 травня. Засідання вирішили проводити в середу, щоб зібрати максимальну кількість нардепів у сесійній залі.

Теги Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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