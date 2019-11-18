Разумков ожидает, что украинцы поддержат открытие рынка земли на референдуме

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ожидает, что на референдуме украинцы поддержат открытие рынка земли для иностранцев. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя Верховной рады, продавать корпоративные права украинских компаний иностранцам можно будет лишь после референдума.

"Президент отметил, что референдум для того, чтобы открыть рынок земли для иностранцев будет. Он позволит заходить иностранцам в этом направлении. Так же только после этого можно будет продавать корпоративные права украинских компаний, которые будут владеть землей. Это снимает очень большой перечень вопросов", - рассказал Разумков.

Спикер подчеркнул, что референдум станет инструментом, который позволит открыть продажу земли для иностранцев.

"Это позволит показать, как этот рынок работает. Мы всегда очень переживаем перед чем-то непонятным для нас. Если мы покажем, что он работает в рамках национального законодательства между гражданами нашего государства и это будет положительный опыт. Так я думаю, что в дальнейшем, мы получим поддержку и на референдуме по привлечению инвестиций и по привлечению к этому процессу иностранных физических лиц или юридических компаний. Важно, чтобы это был ответственный владелец земли", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что законопроект о рынке земли будет иметь новые показатели объема для продажи в одни руки. По словам главы ВР, главные предостережения, связанные с законопроектом - это вопрос национальной безопасности и продажу земли иностранцам.

Напомним, 13 ноября Рада в первом чтении одобрила запуск рынка земли. Данная редакция предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на землю, однако ожидается, что ко второму чтению этот пункт будет существенно изменен, и иностранцы смогут покупать землю, только если данное решение поддержат на референдуме.