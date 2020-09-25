Разумков оценил возможность роспуска Верховной рады

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сейчас раздается много критики в адрес правительства. Однако он не видит юридических оснований для досрочного прекращения полномочий Рады.

Об этом Разумков сообщил в эфире программы "Хард с Влащенко".

"Если мы говорим про целесообразность, то я такой формулировки в Конституции не помню. Как только она там проявится и это будет юридическим основанием для досрочного прекращения полномочий Верховной рады это будет учитываться для тех или иных решений", - сообщил он.

При этом глава Верховной рады отметил, что сейчас правительство перешло к рассмотрению бюджет.

Напомним, 18 сентября правительство представило в Верховной раде государственный бюджет на 2020 год; РБК-Украина рассказывало о его основных показателях.

Кроме того, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой, ведь уже сегодня проект финансового документа подвергается критике.

Добавим, что министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит валютных поступлений в Украину в 2021 году будет компенсирован за счет заимствований у Международного валютного фонда и других международных партнеров, а курс удержится на уровне 29,1 гривны за доллар.