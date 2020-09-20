ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Разумков прогнозирует сложный бюджетный процесс

Киев, Воскресенье 20 сентября 2020 02:34
Разумков прогнозирует сложный бюджетный процесс
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой. Уже сегодня проект финансового документа подвергается критике.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Бюджет не простой, бюджетный процесс будет очень непростой. Это было только представление бюджета. То есть сейчас Верховная Рада его приняла на обработку, и сейчас он только попал в бюджетный комитет. Будут приобщаться все народные депутаты, профильный комитет, другие комитеты Верховной Рады будут вносить свои предложения, инициативы к изменениям к этому законопроекту. А дальше будем исходить из того, что мы увидим при первом чтении этого законопроекта", - сказал он.

По словам спикера, сегодня в адрес проекта госбюджета звучит много критики и даже два министра не голосовали за документ.

"Если говорить по цифрам, не простой будет бюджет, на сегодня это чувствуют все, и народные депутаты всех фракций, и, я уверен, это понимают и в Кабинете министров. Потому что расходная часть - это 1350 млрд, а доходная часть - 1071 млрд... Это будет трудно обрабатывать, и еще не учтены те предложения, которые поступают от народных депутатов", - отметил Разумков.

Напомним, 18 сентября правительство представило в Верховной раде государственный бюджет на 2020 год; РБК-Украина рассказывало о его основных показателях.

Кроме того, экономисты назвали раздутым проект госбюджета на 2020 год, который представил Кабинет министров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Дмитрий РазумковГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь