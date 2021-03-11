Разумков оцінив ймовірність дострокових парламентських виборів
Юридичних підстав для оголошення дострокових парламентських виборів немає. Крім того, політсили не готові на 100% до виборчої кампанії.
Таку думку висловив спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна.
"Юридичних підстав для "досрочки" немає, бо Рада працює, Уряд працює, коаліція існує у форматі монобільшості. Тобто, підстав для розпуску немає", - сказав він.
При цьому Разумков вважає, що сьогодні ні в кого немає повномасштабної 100-відсоткової готовності до виборчої кампанії.
"Хтось за структурою не зможе це забезпечити, хтось не зможе забезпечити це фінансово, хтось не зможе це забезпечити електорально, а хтось не зможе це забезпечити медійно", - додав голова ВР.
Нагадаємо, 2 березня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на довибори до Верховної ради в одномандатних округах №50 та №87. Балотуватися в парламент будуть 34 кандидата. Всього документи на реєстрацію подали 64 громадян, проте на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою.
Більше про кандидатів у нардепи на довиборах в Раду читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".