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Разумков оцінив ймовірність дострокових парламентських виборів

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 09:47
Разумков оцінив ймовірність дострокових парламентських виборів Фото: зал Верховної ради (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Юридичних підстав для оголошення дострокових парламентських виборів немає. Крім того, політсили не готові на 100% до виборчої кампанії.

Таку думку висловив спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна.

"Юридичних підстав для "досрочки" немає, бо Рада працює, Уряд працює, коаліція існує у форматі монобільшості. Тобто, підстав для розпуску немає", - сказав він.

При цьому Разумков вважає, що сьогодні ні в кого немає повномасштабної 100-відсоткової готовності до виборчої кампанії.

"Хтось за структурою не зможе це забезпечити, хтось не зможе забезпечити це фінансово, хтось не зможе це забезпечити електорально, а хтось не зможе це забезпечити медійно", - додав голова ВР.

Нагадаємо, 2 березня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на довибори до Верховної ради в одномандатних округах №50 та №87. Балотуватися в парламент будуть 34 кандидата. Всього документи на реєстрацію подали 64 громадян, проте на 30 заяв Центрвиборчком відповів відмовою.

Більше про кандидатів у нардепи на довиборах в Раду читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".

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