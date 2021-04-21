Разумков отреагировал на вечеринку Тищенко в отеле: надеюсь, что будет реакция от фракции

Глава парламента ожидает реакции от фракции "Слуга народа" как на ситуацию с Тищенко, так и на нецензурные высказывания в связи с этим вопросом главы комитета ВР по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

"Я надеюсь, что реакция от фракции будет. Что касается заявлений моих коллег, я всегда говорил: надо подумать, а потом уже говорить. Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно", - сказал Разумков.

Он также извинился за действия своих коллег.

"Стыдно. Поэтому простите за всех", - добавил глава ВР.