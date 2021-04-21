RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Разумков відреагував на вечірку Тищенка в готелі: сподіваюся, що буде реакція від фракції

Автор: Инна Собора

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на інформацію про те, що народний депутат Микола Тищенко влаштував вечірку в готелі в період карантину. Разумков зазначив, що йому "соромно" за таку поведінку депутата, і що "так робити не можна".

Про це він сказав в ході прес-конференції в Луцьку.

Глава парламенту очікує реакції від фракції "Слуга народу" як на ситуацію з Тищенком, так і на нецензурні висловлювання у зв'язку з цим питанням голови Комітету ВР з питань фінансів Данила Гетманцева.

"Я сподіваюся, що реакція від фракції буде. Що стосується заяв моїх колег, я завжди говорив: треба подумати, а потім вже говорити. Людям за свої неправильні вчинки має бути соромно", - сказав Разумков.

Він також вибачився за дії своїх колег.

"Соромно. Тому вибачте за всіх", - додав голова ВР.

Нагадаємо, незважаючи на локдаун у Києві, Народний депутат влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальну справу.

Вечірку на честь дня народження дружини влаштував депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. Вона пройшла в ресторані готелю Fairmont.

РБК-Україна писало, що в четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. На порядку денному, серед іншого, обговорення ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дмитро РазумковМикола Тищенко
Читайте також
Підпільна вечірка Тищенка і візит Шевченка до Лукашенка. СН збереться на засідання
Салют, поліція і ексклюзивна зона: "Схеми" показали вечірку Тищенко під час локдауну
Прогноз погоди