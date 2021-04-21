Разумков відреагував на вечірку Тищенка в готелі: сподіваюся, що буде реакція від фракції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на інформацію про те, що народний депутат Микола Тищенко влаштував вечірку в готелі в період карантину. Разумков зазначив, що йому "соромно" за таку поведінку депутата, і що "так робити не можна".
Про це він сказав в ході прес-конференції в Луцьку.
Глава парламенту очікує реакції від фракції "Слуга народу" як на ситуацію з Тищенком, так і на нецензурні висловлювання у зв'язку з цим питанням голови Комітету ВР з питань фінансів Данила Гетманцева.
"Я сподіваюся, що реакція від фракції буде. Що стосується заяв моїх колег, я завжди говорив: треба подумати, а потім вже говорити. Людям за свої неправильні вчинки має бути соромно", - сказав Разумков.
Він також вибачився за дії своїх колег.
"Соромно. Тому вибачте за всіх", - додав голова ВР.
Нагадаємо, незважаючи на локдаун у Києві, Народний депутат влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальну справу.
Вечірку на честь дня народження дружини влаштував депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. Вона пройшла в ресторані готелю Fairmont.
РБК-Україна писало, що в четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. На порядку денному, серед іншого, обговорення ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка.