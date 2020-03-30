Разумков открыл внеочередное заседание Рады

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада рассмотрит кадровые изменения в Кабмине и законы по COVID-19

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента, которое проводится в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент РБК-Украина.

В зале зарегистрировались 292 парламентария. Рассмотрение законов будет происходить без обсуждения.

Напомним, Верховная рада на внеочередном заседании 30 марта рассмотрит некоторые законопроекты по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Украине, изменения в госбюджет на 2020 год и кадровые изменения в Кабинете министров, о чем гласит повестка внеочередного заседания ВР.

В частности, нардепы планируют рассмотреть законопроект №3279 о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год, а также законопроект №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

Кроме того, парламентарии рассмотрят кадровые перестановки в Кабмине. В частности, увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов и назначении на эту должность Сергея Марченко, а также увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения и назначение на эту должность Максима Степанова. Ольгу Богуславец планируют назначить министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как писало РБК-Украина, второе внеочередное заседание Верховной рады начнется 30 марта в 14:30, о чем сообщил глава ВР Дмитрий Разумков во время согласительного совета.

Ранее глава Рады отметил, что на втором внеочередном заседании рассмотрят вопросы питания военных.