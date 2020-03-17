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Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 08:09
Разумков відкрив позачергове засідання Ради
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК- Україна)

На засіданні нардепи розглянуть закони для запобігання пандемії коронавируса

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту, в ході якого нардепи приймуть ряд законодавчих ініціатив у рамках запобігання поширенню коронавірусу в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше спікер ВР анонсував, що графік роботи Верховної ради України буде змінений через пандемію коронавірусу. За його словами, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах, а не в сесійній залі.

Так, раніше глава парламенту заявив, що у Верховній раді не бачать підстав для введення надзвичайного стану через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19. Спікер також заявив, що питання введення надзвичайного стану не було прийняте на засіданні РНБО.

Підкреслимо, Раді пропонують передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом. Відповідний законопроект буде діяти тільки три місяці. Він також передбачає оперативну закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня; можливість 100% передоплати за товари і послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу; надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку та інше.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро РазумковКоронавірус
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