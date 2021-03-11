Разумков об объявлении войны в Украине: все нормы прописаны, но не введены в действие
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что тот факт, что в Украине не объявлена война, не связан с несовершенством законов. По его словам, все нормы прописаны, но они просто не выполняются.
"Война у нас абсолютно четко урегулирована, все нормы прописаны полностью, но они просто не введены в действие. Мы понимаем, что у нас аннексирована территория Крыма, оккупирована часть территории Донбасса - это факт. То, что у нас не объявлена война, не связано с юридическим несовершенством законодательной базы", - пояснил он.
Разумков убежден, что вопрос не в законах Украины, а в их невыполнении.
"У нас много правильных законов, исполняются они неправильно. Или не исполняются вообще", - добавил он.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак пожаловался послам "Большой двадцатки" на обострение ситуации на Донбассе.
При этом он заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. Сейчас его одобрения ждут от России.
В то же время в РФ заявили, что ничего не знают о мирном плане, о котором говорил Ермак.