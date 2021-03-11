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Разумков про оголошення війни в Україні: всі норми прописані, але не введені в дію

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 09:58
Разумков про оголошення війни в Україні: всі норми прописані, але не введені в дію Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що той факт, що в Україні не оголошена війна, не пов'язаний з недосконалістю законів. За його словами, всі норми прописані, але вони просто не виконуються.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Війна у нас абсолютно чітко врегульована, всі норми прописані повністю, але вони просто не введені в дію. Ми розуміємо, що у нас приєднана територія Криму, окупована частина території Донбасу - це факт. Те, що у нас не оголошена війна, не пов'язане з юридичною недосконалістю законодавчої бази", - пояснив він.

Разумков переконаний, що питання не в законах України, а в їх невиконанні.

"У нас багато правильних законів, виконуються вони неправильно. Або не виконуються взагалі", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак поскаржився послів "Великої двадцятки" на загострення ситуації на Донбасі.

При цьому він заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. Зараз його схвалення чекають від Росії.

Водночас в РФ заявили, що нічого не знають про мирний план, про який говорив Єрмак.

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