Разумков объяснил отклонение постановления о годовщине окончания Второй мировой войны

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков исключил возможность повторного рассмотрения постановления

Спикер парламента Дмитрий Разумков объяснил, почему Верховная рада не поддержала постановление о праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Также он рассказал, будут ли постановление снова выносить на голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Разумкова, проект постановления был отклонен из-за личной позиции народных депутатов. Глава ВР добавил, что парламент отражает настроения украинского общества.

"Это было решение парламента. Я думаю, что так, как 8 и 9 мая воспринимаются в обществе... И, пожалуй, парламент так же отражает настроения общества. Депутаты принимали решение, исходя из своей личной позиции, с позиции тех людей, которых они представляют в парламенте. Случилось так, как случилось", - отметил он.

Кроме того, Разумков исключил возможность вынесения постановления о праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на повторное голосование.

"К сожалению, нет такого механизма, как переголосование постановления. В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились. Я считаю, что это не соответствует регламенту. И я благодарен коллегам, что они меня в этом поддерживают", - пояснил спикер ВР.

Напомним, на внеочередном заседании 13 мая украинский парламент отклонил постановление о праздновании годовщины завершения Второй мировой войны в Европе. Документ поддержали всего 200 народных депутатов. В частности, в документе содержался призыв противодействовать любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский почтил жертв Второй мировой войны. Зеленский возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве и посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" на Закарпатье.

Автор: Дмитро Левицький