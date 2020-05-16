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Разумков пояснив відхилення постанови щодо річниці завершення Другої світової війни

Новини » Політика     16.05.2020 - 19:29
Разумков пояснив відхилення постанови щодо річниці завершення Другої світової війни
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков виключив можливість повторного розгляду постанови

Спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив, чому Верховна рада не підтримала постанову щодо відзначення річниці завершення Другої світової війни в Європі. Також він розповів, чи будуть постанову знову виносити на голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Разумкова, проект постанови було відхилено через особисту позицію народних депутатів. Глава ВР додав, що парламент відображає настрої українського суспільства.

"Це було рішення парламенту. Я думаю, що так, як 8 і 9 травня сприймаються у суспільстві… І, мабуть, парламент так само відображає настрої суспільства. Депутати ухвалювали рішення, виходячи зі своєї особистої позиції, з позиції тих людей, яких вони представляють у парламенті. Сталося так, як сталося", - зазначив він.

Крім того, Разумков виключив можливість винесення постанови щодо відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі на повторне голосування.

"На жаль, немає такого механізму, як переголосування постанови. У цьому парламенті жодного разу ні один законопроєкт або постанова два рази на голосування не ставилися. Я вважаю, що це не відповідає регламенту. І я вдячний колегам, що вони мене у цьому підтримують", - пояснив спікер ВР.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 13 травня український парламент відхилив постанову щодо відзначення річниці завершення Другої світової війни в Європі. Документ підтримали всього 200 народних депутатів. Зокрема, в документі містився заклик протидіяти будь-яким намаганням привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський вшанував жертв Другої світової війни. Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві та відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" на Закарпатті.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України постановлениеВторая мировая войнаВерховна РадаДмитро Разумков
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