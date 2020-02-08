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Разумков пояснив, якою має бути зарплата чиновників

Новини » Політика     08.02.2020 - 02:03
Разумков пояснив, якою має бути зарплата чиновників
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами Разумкова, між зарплатами чиновників і простих українців має бути кореляція

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що зарплата посадовців має бути гідною, але не захмарною. Про це він сказав в ефірі Newsone, повідомляє РБК-Україна.

За словами Разумкова, між зарплатами чиновників і простих українців має бути кореляція.

"Я не розумію, коли такі неспівмірні премії отримують наші чиновники. Зарплата чиновника, міністра, народного депутата має бути достатньою і гідною, але не повинна бути захмарною. А коли ми бачимо премії, зарплати навіть за декілька місяців у пів мільйона гривень, мені важко це пояснити. Я думаю, що має бути кореляція з тим, що отримують люди, і тим, що отримують чиновники", - сказав спікер.

Разумков зазанчив, що нинішні посадовці отримувавши раніше на своїх посадах великі зарплати, дивіденди, сформували собі якийсь фінансовий резерв, завдяки якому можуть попрацювати на користь держави і, таким чином, довести свою результативність.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив обмежити зарплату топ-чиновників на рівні п'яти середніх зарплат країні плюс місячна премія. Таким чином, у січні 2020 роки міністри отримають не більше 120 тис. грн.

Як сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет, Кабінет міністрів прийняв рішення змінити порядок оплати праці міністрів. Згідно з рішенням уряду, тепер зарплата всіх перших посад в Кабміні прив'язана до середньої зарплати в Україні.

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