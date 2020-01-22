Разумков назвал условие пересмотра зарплат нардепов и чиновников

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков озвучил условие для пересмотра заработных плат народных депутатов и чиновников. Об этом он сказал в ходе брифинга в Херсоне.

По его словам, на данный момент вопрос повышения зарплатам парламентариям не стоит на повестке дня.

"Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить: вот такой показатель нашей работы, давайте пересматривать заработные платы. Сегодня, я думаю, еще так пока вопрос не стоит", - подчеркнул глава парламента.

По его словам, сейчас зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму, поэтому она выросла по сравнению с прошлым годом на сумму около 3 тысяч гривен.

"Всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать, сколько будут получать наши граждане, сколько получает врач, учительница, воспитатель, у меня лично язык не повернется сказать о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновника", - добавил Разумков.

Напомним, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что, по мнению украинцев, заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составлять 25334 грн в месяц. По данным опроса, такой уровень зарплат является достаточным для удовлетворения финансовых потребностей и качественного выполнения обязанностей, а также способен предотвратить коррупцию среди депутатов.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины опубликовал данные о зарплатах состава правительства. Так, самая большая зарплата у министра внутренних дел Арсена Авакова.

Следует отметить, что зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года.