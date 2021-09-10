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Разумков назвал количество министров, которых могут уволить в ближайшее время

Автор: Инна Собора

В ближайшее время в Кабинете министров ожидаются отставки. Глава ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что кресла могут оставить три-четыре министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Разумкова во время брифинга в Раде.

Он подчеркнул, что фамилии министров, которые могут уйти с должности, называть не планирует.

"Я не называл раньше фамилии, и сейчас не буду. Потому что кто-то может по собственному желанию уйти в отставку, кого-то может подать премьер... Я думаю, что цифра 3-4 достаточно реалистична", - сказал Разумков.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что кадровые изменения в правительстве обсудят на заседании фракции в понедельник, 20 сентября.

Подробнее о ситуации с отставками в Кабмине читайте в материале РБК-Украина "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".

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Кабинет Министров УкраиныДмитрий РазумковВерховная рада