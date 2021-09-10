RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Разумков назвав кількість міністрів, яких можуть звільнити найближчим часом

Автор: Инна Собора

Найближчим часом в Кабінеті міністрів очікуються відставки. Глава ВР Дмитро Разумков прогнозує, що крісла можуть залишити три-чотири міністри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Разумкова під час брифінгу у Раді.

Він наголосив, що прізвища міністрів, які можуть піти з посади, називати не планує.

"Я не називав раніше прізвища, і зараз не буду. Бо хтось може за власним бажанням піти у відставку, когось може подати прем'єр... Я думаю, що цифра 3-4 достатньо реалістична", - сказав Разумков.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що кадрові зміни у уряді обговорять на засіданні фракції у понеділок, 20 вересня.

Детальніше про ситуацію з відставками у Кабміні читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниДмитро РазумковВерховна рада