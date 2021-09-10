Разумков назвав кількість міністрів, яких можуть звільнити найближчим часом

Найближчим часом в Кабінеті міністрів очікуються відставки. Глава ВР Дмитро Разумков прогнозує, що крісла можуть залишити три-чотири міністри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Разумкова під час брифінгу у Раді.
Він наголосив, що прізвища міністрів, які можуть піти з посади, називати не планує.
"Я не називав раніше прізвища, і зараз не буду. Бо хтось може за власним бажанням піти у відставку, когось може подати прем'єр... Я думаю, що цифра 3-4 достатньо реалістична", - сказав Разумков.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що кадрові зміни у уряді обговорять на засіданні фракції у понеділок, 20 вересня.
Детальніше про ситуацію з відставками у Кабміні читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".