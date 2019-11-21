Разумков сподівається на запуск підготовки закону по Донбасу після нормандської зустрічі

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами спікера ВР, Рада докладе максимум зусиль для запуску процесу підготовки закону

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков сподівається на запуск підготовки законопроекту щодо особливого статусу Донбасу після нормандської зустрічі. Про це повідомляє прес-служба Апарату ВР.

Так, Разумков у рамках регіональної поїздки до міста Маріуполь відвідав Маріупольський морський торговельний порт. У ході візиту піднімалося питання розробки законопроекту щодо особливого статусу Донбасу.

"Часу на його розробку дійсно небагато, але я впевнений, що Верховна рада докладе максимум зусиль для того, аби цей процес запустити. Саме від нормандської зустрічі багато хто очікує тих змін, які дозволять вийти з тієї замороженої ситуації, яку ми з вами спостерігаємо і у форматі "Мінська", і у нормандському форматі вже декілька років", - заявив глава парламенту.

Нагадаємо, саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і відбудеться у Парижі.

Слід зазначити, що раніше РФ закликала Київ продовжити закон про особливий статус Донбасу і почати діалог з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". У РФ хочуть повноцінного введення у дію особливого статусу через закріплення його в Конституції України.

Також РБК-Україна повідомляло, що бойовики "ДНР" хочуть, щоб парламент продовжив діючий закон про особливий статус Донбасу, строк дії якого закінчується 31 грудня 2019 року.