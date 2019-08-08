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Разумков: коалиционные переговоры на сегодня не ведутся

Новости » Политика    08.08.2019 - 18:04
Разумков: коалиционные переговоры на сегодня не ведутся
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков также исключает подковерные переговоры о коалиции

Политическая партия "Слуга народа", которая на выборах в Раду заручилась беспрецедентной поддержкой, не ведет с другими силами переговоры о коалиции в парламенте следующего созыва. Об этом в интервью BBC News Украина заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В частности, Разумков отметил, что на сегодня коалиционные переговоры не ведутся, а новоизбранные депутаты от "Слуги народа" работают над инициативами, которые предложат парламенту.

"Какой-либо подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными", - подчеркнул Разумков.

Он также добавил, что его партия самостоятельно может создать большинство.

"Но мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским", - отметил Разумков.

Отметим, согласно последней информации, партия "Слуга народа" выдвинет Разумкова на должность спикера Верховной рады.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что переговоры о коалиции должны завершиться в августе.

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