ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков: коаліційні переговори на сьогодні не ведуться

Новини » Політика    08.08.2019 - 18:04
Разумков: коаліційні переговори на сьогодні не ведуться
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков також виключає підкилимні переговори про коаліцію

Політична партія "Слуга народу", яка на вибори до Ради заручилася безпрецедентною підтримкою, не веде з іншими силами переговори про коаліцію у парламенті наступного скликання. Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Зокрема, Разумков зазначив, що на сьогодні коаліційні переговори не ведуться, а новообрані депутати від "Слуги народу" працюють над ініціативами, які запропонують парламенту.

"Будь-якоъ підкилимної дискусії про коаліційні домовленості не буде. Якщо переговори будуть, то вони будуть публічними", - підкреслив Разумков.

Він також додав, що його партія може самостійно створити більшість.

"Але ми не закриті для діалогу з тими політичними силами, які поділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія "Слуга народу" йшла на вибори, і які озвучені президентом Зеленським", - зазначив Разумков.

Зазначимо, згідно з останньою інформацією, партія "Слуга народу" висуне Разумкова на посаду спікера Верховної ради.

Нагадаємо, раніше представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляв, що переговори про коаліцію повинні завершитися у серпні.

Парубій скликав засідання для підготовки сесії нової Ради
Новини України КоаліціяВерховна РадаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся