Разумков не исключил отставки министров на ближайшей пленарной неделе

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Однако пока в парламент никаких заявлений не поступало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Разумкова в ходе брифинга .

По его словам, пока таких предложений не было. Однако, если заявления в Раду поступят, то их рассмотрят в первую очередь.

"Премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой неделе, получим на первой неделе", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывают дискуссии.

Ближайшая пленарная неделя Рады запланирована на 7-10 сентября.