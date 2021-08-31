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Разумков не исключил отставки министров на ближайшей пленарной неделе

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Вторник 31 августа 2021 10:55
Разумков не исключил отставки министров на ближайшей пленарной неделе Фото: глава Верховной рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Однако пока в парламент никаких заявлений не поступало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Разумкова в ходе брифинга.

По его словам, пока таких предложений не было. Однако, если заявления в Раду поступят, то их рассмотрят в первую очередь.

"Премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой неделе, получим на первой неделе", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывают дискуссии.

Ближайшая пленарная неделя Рады запланирована на 7-10 сентября.

Ранее РБК-Украина писало, что этой осенью могут избавиться от трех до пяти членов Кабмина.

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Дмитрий Разумков Верховная рада
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