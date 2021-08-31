Разумков не виключив відставки міністрів на найближчому пленарному тижні
Глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що відставки в уряді можливі вже у найближчий пленарний тиждень. Однак пока у парламент жодних заяв не надходило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Разумкова в ході брифінгу.
За його словами, поки що таких пропозицій не було. Однак, якщо заяви у Раду надійдуть, то їх розглянуть першочергово.
"Прем'єр-міністр нічого не подавав, власних заяв міністри не писали. Але все може бути. Якщо зайдуть на першому тижні, отримаємо на першому тижні", - зазначив Разумков.
Він наголосив, що наразі є декілька міністерств, діяльність яких сьогодні викликають дискусії.
Найближчий пленарний тиждень Ради запланований на 7-10 вересня.
Раніше РБК-Україна писало, що цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.