Разумков не исключает внеочередные заседания Рады после закрытия сессии

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не исключил внеочередные заседания парламента уже после закрытия этой сессии. Народные депутаты будут работать в сессионном зале до середины июля, а затем уходят на каникулы до сентября.

"Рада не уйдет на каникулы. Народные депутаты всегда должны работать. У нас нет каникул. Только три пленарных недели осталось до завершения сессии. Следующая сессия начнется в сентябре. Если будет необходимость, теоретически мы можем собираться и на внеочередные сессии ВРУ. Но по состоянию на сейчас так вопрос не стоит", - сказал глава парламента.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада может принять закон президента об олигархах за основу до конца этой сессии. По его словам, рассмотрение документа на профильном комитет должно состояться уже на этой неделе.

По его словам, если народные депутаты не поддержат закон Зеленского об олигархах, то его вынесут на референдум, чтобы судьбу документа определил народ.

Как писало РБК-Украина, в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.