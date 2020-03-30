Разумков хочет получить комментарии Ермака по коррупционному скандалу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак даст ответы на все вопросы относительно видеозаписей со своим братом. Об этом на брифинге сказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Как отметил Разумков, в ближайшее время будут даны ответы со стороны Андрея Ермака, а также от депутата Гео Лероса, после чего можно будет сформировать те и другие решения.

"Лично мое мнение, что коррупция недопустима. Я думаю, я здесь выгляжу немного странным, потому что это должно быть мнением не мое лично, а мнение любого нормального человека в нашем государстве. Если чиновник занимается такими деяниями, то он будет наказан", - добавил Разумков.

Напомним, Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео с братом Андрея Ермака Денисом, который обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныце". Речь идет о том, что через Дениса Ермака отдельные назначения за крупные суммы якобы согласовывались в Офисе президента. Андрей Ермак отрицает, что его брат может быть причастен к этому.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело в связи с коррупционным скандалом, связанного с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.