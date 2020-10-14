Разумков допускает продление закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада может продлить действие закона об особом статусе Донбасса, если это будет необходимо. Пока соответствующий проект не планируется к вынесению в сессионный зал.

Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

В частности, у него спросили, планируется ли продление действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и принятие закона о коллаборантах.

"… законопроекты, насколько мне известно, комитетами не были предложены и пока не планируются к вынесению в пленарный зал", - отметил Разумков.

В то же время он допустил продление закона об особенностях местного самоуправления, которые называют особым статусом Донбасса.

"Будем смотреть. Если будет необходимость, Верховная рада всегда сделает все, что она должна сделать", - добавил Разумков.

Напомним, ранее Разумков говорил, что Рада может ближе к концу года рассмотреть продление особого статуса. Он также отметил, что альтернативных законопроектов по вопросу Донбасса парламент не рассматривал.

Также ранее сообщалось, что так называемую "формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе Донбасса, на сегодня обсуждается, какие статьи закона будут изменены. Эта формула регламентирует порядок проведения местных выборов и восстановления украинского контроля над оккупированной территорией.