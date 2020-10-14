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Разумков допускає продовження закону про особливий статус Донбасу

Автор: РБК-Україна

Верховна рада може продовжити дію закону про особливий статус Донбасу, якщо це буде необхідно. Поки відповідний проект не планується до винесення до сесійної зали.

Про це на брифінгу заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Зокрема, у нього запитали, чи планується продовження дії закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) та прийняття закону про колаборантів.

"... законопроекти, наскільки мені відомо, комітетами не були запропоновані і поки не плануються до винесення до пленарної зали", - зазначив Разумков.

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У той же час він допустив продовження закону про особливості місцевого самоврядування, які називають особливим статусом Донбасу.

"Будемо дивитися. Якщо буде необхідність, Верховна рада зробить все, що вона повинна зробити", - додав Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков говорив, що Рада може ближче до кінця року розглянути продовження особливого статусу. Він також зазначив, що альтернативних законопроектів з питання Донбасу парламент не розглядав.

Також раніше повідомлялося, що так звану "формулу Штайнмайєра" включать до закону про особливий статус Донбасу, на сьогодні обговорюється, які статті закону будуть змінені. Ця формула регламентує порядок проведення місцевих виборів і відновлення українського контролю над окупованою територією.

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Новини України Донбасособый статусДмитро Разумков