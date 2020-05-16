Разумков про деокупацію Криму: важкий та нешвидкий процес

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Україна не може швидко деокупувати свої території

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що питання повернення окупованого Криму це важкий та нешвидкий процес. Він додав, що українська влада не зможе швидко деокупувати свої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Разумкова, питання деокупації Криму не повинно зніматися з порядку денного, а також різними способами повинно пропрацьовуватися на різних рівнях.

"Також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу, і Криму. Тому що останні роки цей процес відійшов на другий план", - додав спікер ВР.

Разумков зазначив, що наразі головними методами повернення окупованих Росією територій є міжнародний тиск та економічні санкції. Однак, як стверджує голова парламенту, швидко повернути ці території не вдасться.

"Швидко ми цього не зробимо, але і залишати чи віддавати свої території - це теж неможливо", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що українська влада розробляє концепцію повернення окупованого Криму. МЗС веде діалог з представником українського президента в АР Крим.

Також РБК-Україна писало, що США пообіцяли продовжувати санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму. Вашингтон не визнає та не збирається визнавати російську анексію Криму.

Автор: Дмитро Левицький