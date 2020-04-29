Разумков про Авакова: "немає такого формулювання як тимчасовий міністр"

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Разумков зазначив, що міністра не призначають на час

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що міністра призначають не на час і формулювання "тимчасовий міністр" немає. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, коментуючи те, що Арсена Авакова призначали як тимчасового міністра внутрішніх справ, Разумков зазначив, що формулювання "тимчасовий міністр" немає.

"Міністра не призначають на час, немає такого формулювання...Будь-який Кабмін - це тимчасово. І Кабмін Гончарука це довів, як і його попередники. Просто хтось залишився в цьому Кабміні. Наприклад, Малюська, Криклій, Аваков. А хтось покинув свій пост. Це нормальний процес", - пояснив він.

Нагадаємо, коли Зеленський став президентом, він сказав, що Аваков відноситься до тимчасових міністрів, на роботу яких він подивиться до кінця 2019 року. Зазначимо, що станом на квітень 2020 року Аваков продовжує обіймати посаду міністра внутрішніх справ.

Відзначимо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишається на своїй посаді через ефективність.