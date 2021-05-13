Разумков анонсировал рассмотрение поправок о децентрализации в Раде

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в течение месяца. Необходимо рассмотреть текст максимально.
Он считает, что принятие данного законопроекта будет непростым процессом, поэтому "для того, чтобы было меньше препятствий, необходимо согласовать текст максимально, насколько это возможно, до того, как его вносить".
"Я надеюсь, в ближайшее время появится соответствующий законопроект. Думаю, где-то через месяц максимум он будет в стенах парламента", - сказал спикер.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения в Конституцию по части децентрализации власти. Они касаются ввода института префектов в регионах.
Согласно плану, в регионах будет происходить регулярная ротация среди префектов. Украине необходимо 129 префектов (по количеству укрупненных районов), или 25 (по количеству областей), но эти цифры еще будут обсуждаться. Кроме того, формируется кадровый резерв на 300 префектов.
Ранее в рамках реформы децентрализации в Украине был принят закон о реорганизации общин и районов.