Разумков анонсував розгляд поправок про децентралізацію в Раді

Законопроект про внесення змін до Конституції України у частині децентралізації буде зареєстрований в парламенті протягом місяця. Необхідно розглянути текст максимально.

Він вважає, що прийняття даного законопроекту буде непростим процесом, тому "для того, щоб було менше перешкод, необхідно узгодити текст максимально, наскільки це можливо, до того, як його вносити".

"Я сподіваюся, найближчим часом з'явиться відповідний законопроект. Думаю, десь через місяць максимум він буде в стінах парламенту", - сказав спікер.