Разрыв увеличился: сколько зарабатывают женщины и мужчины в Украине
Фото: женщины в Украине зарабатывают на 20,7% меньше мужчин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Среднемесячная зарплата женщин в III квартале 2021 года составляла 12 661 гривен. Зарплата женщин составляла 79,3% от зарплаты мужчин (15 958 гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, в последнем женщины стали зарабатывать меньше по отношению к мужчинам. Хотя данные предыдущих периодов показывали противоположную тенденцию.
- во II квартале 2021 года зарплата женщин составляла 12 553 гривен или 82,6% от зарплаты мужчин (15 189 гривен).
- в I квартале 2021 года зарплата женщин составляла 11 670 гривен или 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 гривен).
- в IV квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 гривен).
- в IV квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 гривен).
- в III квартале 2020 года - 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 гривен).
Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).