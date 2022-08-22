Разрыв всех связей и запрет на въезд россиянам: как украинцы видят отношения с РФ

Абсолютное большинство (86%) респондентов считают, что российское руководство несет основную ответственность за войну в Украине. Еще 42,5% опрошенных считают также, что такая же ответственность лежит и на гражданах России. В то же время около 20% среди прочего обвиняют во вторжении руководство Украины, а 18% и 16% - государства-члены НАТО и руководство США соответственно.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года среди 2024 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился в только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.