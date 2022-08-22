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Разрыв всех связей и запрет на въезд россиянам: как украинцы видят отношения с РФ

Фото: полный разрыв с Россией поддерживают 75% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более 75% респондентов поддержат решение после победы Украины и деоккупации ее территории о полном разрыве всех отношений с Российской Федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Абсолютное большинство (86%) респондентов считают, что российское руководство несет основную ответственность за войну в Украине. Еще 42,5% опрошенных считают также, что такая же ответственность лежит и на гражданах России. В то же время около 20% среди прочего обвиняют во вторжении руководство Украины, а 18% и 16% - государства-члены НАТО и руководство США соответственно.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года среди 2024 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился в только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в августе 2022 года более 90% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны - победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

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