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Розрив усіх стосунків та заборона на в'їзд росіянам: як українці бачать відносини з РФ

Фото: повний розрив з Росією підтримують 75% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Понад 75% респондентів підтримають рішення після перемоги України та деокупації її території про повний розрив усіх стосунків з Російською Федерацією аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данні опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Абсолютна більшість (86%) респондентів вважають, що російське керівництво несе основну відповідальність за війну в Україні. Ще 42,5% опитаних вважають також, що така сама відповідальність лежить і на громадянах Росії. Водночас близько 20% серед іншого звинувачують у вторгненні керівництво України, а 18% і 16% - держави-члени НАТО і керівництво США відповідно.

Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося у лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у серпні 2022 року понад 90% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. Більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть радикальніші - перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

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