Розрив усіх стосунків та заборона на в'їзд росіянам: як українці бачать відносини з РФ

Абсолютна більшість (86%) респондентів вважають, що російське керівництво несе основну відповідальність за війну в Україні. Ще 42,5% опитаних вважають також, що така сама відповідальність лежить і на громадянах Росії. Водночас близько 20% серед іншого звинувачують у вторгненні керівництво України, а 18% і 16% - держави-члени НАТО і керівництво США відповідно.

Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося у лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.