Разрыв США ядерного соглашения с РФ обернется эскалацией с Китаем, - Reuters

Иллюстративное фото (navy.mil)

Новая гонка вооружений может существенно усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией может дать Пентагону новые возможности для противостояния ракетным разработкам Китая, новая гонка вооружений может может усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Американские должностные лица много лет предупреждали, что Соединенные Штаты оказываются в проигрышном положении благодаря развитию Китаем все более изощренных наземных ракетных мощностей, которых Пентагон не мог достичь из-за соглашения с Россией.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

Дан Блюменталь, бывший офицер Пентагона, сказал, что расторжение договора может проложить путь для США для установления ракет в таких местах, как Гуам и Япония. Это может сдержать Китай от ударов по американским кораблям и базам в регионе, считает он. Это также могло бы заставить Пекин встать на путь гонки вооружений, заставляя Китай больше тратить на противоракетную оборону.

"Это принципиально изменит картину", - сказал Блюменталь.

Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и США только вдвоем не смогут решить проблему и договориться по ракетам средней дальности. Советник Трампа считает, что ракеты средней дальности производят также КНДР и Китай. Позже Трамп выступил за присоединение Китая к договору о РСМД.