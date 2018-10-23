Розрив США ядерної угоди з РФ обернеться ескалацією з Китаєм, - Reuters

Ілюстративне фото (navy.mil)

Нова гонка озброєнь може суттєво посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) між США і Росією може дати Пентагону нові можливості для протистояння ракетних розробок Китаю, нова гонка озброєнь може може посилити напруженість у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Американські посадові особи багато років попереджали, що Сполучені Штати виявляються в програшному положенні завдяки розвитку Китаєм все більш витончених наземних ракетних потужностей, яких Пентагон не міг досягти через угоди з Росією.

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору за його недотримання з боку РФ.

Дан Блюменталь, колишній офіцер Пентагону, сказав, що розірвання договору може прокласти шлях для США для встановлення ракет в таких місцях, як Гуам і Японія. Це може стримати Китай від ударів по американським кораблям і баз у регіоні, вважає він. Це також могло б змусити Пекін встати на шлях гонки озброєнь, змушуючи Китай більше витрачати на протиракетну оборону.

"Це принципово змінить картину", - сказав Блюменталь.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія і США тільки вдвох не зможуть вирішити проблему і домовитися щодо ракет середньої дальності. Радник Трампа вважає, що ракети середньої дальності виробляють також КНДР і Китай. Пізніше Трамп виступив за приєднання Китаю до договору про РСМД.