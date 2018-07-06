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Взрыв миномета на Ровенском полигоне: Кабмин проконтролирует расследование

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 11:17
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман отметил, что Кабмин разработает необходимые решения

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя взрыв миномета на Ровенском полигоне, заявил, что Кабинет министров проконтролирует расследование гибели военнослужащих. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Трагедия на полигоне в Ровенской области. Жаль, что мы потеряли военных далеко от фронта. Будет расследование. Но остается вопрос контроля и недопущения подобных ситуаций. Нарабатываем нужные решения, все, от нас зависящее, будет сделано", - отметил глава Кабмина.

Напомним, как сообщалось, на Ровенском общевойсковом полигоне утром, 6 июля 2018 года, разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных и еще 9 получили ранения различной степени тяжести.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, погибшие, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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