Взрыв миномета на Ровенском полигоне: Кабмин проконтролирует расследование

Гройсман отметил, что Кабмин разработает необходимые решения

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя взрыв миномета на Ровенском полигоне, заявил, что Кабинет министров проконтролирует расследование гибели военнослужащих. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Трагедия на полигоне в Ровенской области. Жаль, что мы потеряли военных далеко от фронта. Будет расследование. Но остается вопрос контроля и недопущения подобных ситуаций. Нарабатываем нужные решения, все, от нас зависящее, будет сделано", - отметил глава Кабмина.

Напомним, как сообщалось, на Ровенском общевойсковом полигоне утром, 6 июля 2018 года, разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных и еще 9 получили ранения различной степени тяжести.