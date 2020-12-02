Разрыв между зарплатами женщин и мужчин увеличился

Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше мужчин
Среднемесячная зарплата женщин в III квартале 2020 года составляет 10 409 грн. Зарплата женщин составляет 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать меньше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:
Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривен. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению сентябрем (11 998 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%