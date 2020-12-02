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Разрыв между зарплатами женщин и мужчин увеличился

Киев, Среда 02 декабря 2020 15:25
Разрыв между зарплатами женщин и мужчин увеличился
Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше мужчин

Среднемесячная зарплата женщин в III квартале 2020 года составляет 10 409 грн. Зарплата женщин составляет 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать меньше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

  • во II квартале 2020 года зарплата женщин была 9740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).
  • в I квартале 2020 года зарплата женщин была 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),
  • в IV квартале 2019 года - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).
  • в III квартале 2019 года - 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривен. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению сентябрем (11 998 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%

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